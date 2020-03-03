Tutunamayanlar 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Tutunamayanlar 8. son bölüm izle)

Yayın hayatında haftaları geride bırakan Tutunamayanlar dizisi bu akşam 8. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Tarık, İrem için kötü adamlara kafa tutmuş, boks maçına çıkmıştır. Fakat İrem rakip edebiyatçılarla iş görüşmesine gittiği için ona kırgındır. İşte Tutunamayanlar 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı…

TRT1’de her salı akşamı yayınlanan Tutunamayanlar dizisinin 8. bölümü bu akşam takipçileriyle buluştu. Sevilerek takip edilen Tutunamayanlar dizisinin son bölümünde; Lütfü kitabının satmasını sağlamak için çözüm ararken başını belaya sokar. Tarık’ın başına aldığı iş bütün mahallenin gündemini etkileyecektir. Tarık ve İrem’i bekleyen kötü sürpriz nedir? Lütfü, nasıl bir belaya bulaşır? İşte Tutunamayanlar 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

TUTUNAMAYANLAR 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜM FRAGMANI

TUTUNAMAYANLAR 8. SON BÖLÜM İZLE

TUTUNAMAYANLAR 8. BÖLÜM ÖZETİ

Bir önceki bölümde edebiyat dergisi çıkarmayı deneyen Tarık, Lütfü ve İlhan başarısız olmuştur. Tarık, İrem için kötü adamlara kafa tutmuş, boks maçına çıkmıştır. Fakat İrem rakip edebiyatçılarla iş görüşmesine gittiği için ona kırgındır. İrem’in niyetini açık açık öğrenmek isteyen Tarık, onla konuşmak için bir yürüyüşe çıkar. Fakat bu yürüyüşün sonunda onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Lütfü kitabının satmasını sağlamak için çözüm ararken başını belaya sokar. Tarık’ın başına aldığı iş bütün mahallenin gündemini etkileyecektir. Tarık ve İrem’i bekleyen kötü sürpriz nedir? Lütfü, nasıl bir belaya bulaşır?

Tüm bu soruların cevabı en komik halleriyle Tutunamayanlar’da…