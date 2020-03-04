Tutunamayanlar dizisinden Atakan Kayalar göndermesi

Bir kitap mağazasında çekilmiş videosu ve yaşından büyük kitaplara karşı duyduğu ilgiyle Türkiye gündemine oturan Atakan Kayalar’ın, verdiği bir röportaj esnasında annesi “Seni şöyle alalım biz” demesine Tutunamayanlar dizisinde gönderme yapıldı.

Farklı konusu ile adından söz ettirmeye başlayan Tutunamayanlar dizisinin son bölümünde 10 yaşındaki Filozof lakaplı Atakan Kayalar’a gönderme yapıldı. Beş ayda okuduğu 250 kitap ve felsefe üzerine yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaptığı açıklamaların yanı sıra hal ve davranışlarıyla da bazı kesimlerin takdirini toplarken, bazı kesimlerin de tepkisini çeken Kayalar’ın annesiyle röportaj yaptığı sırada yaptığı hareketi sosyal medya kullanıcılarını iyi bölmüştü.

Atakan’ın annesi Hülya Kayalar, basın mensuplarının röportaj isteğini “Çok heyecanlıyım. Özür dilerim” diyerek geri çevirmesinin ardından Atakan’ın araya girerek “Tamam. Seni şöyle alalım” demişti.

ATAKAN’A GÖNDERME YAPILDI

Sosyal medyada tepki çeken Kayalar’ın bu davranışına bir tepki de Tutunamayanlar dizisinden geldi. Dizide Kayalar’ın annesiyle olan röportaj sahnesi canlandırıldı ancak Kayalar’ın annesini oynayan Asuman Dabak, oğlu rolünde olan Doğu Demirkol’u “Sen 2 tane kitap okudun diye dilin papuç kadar oldu anana karşı. Ayıptır be” diyerek kulağından tutup eve sokuyor.