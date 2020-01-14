Tutunamayanlar dizisinin konusu ne? Tutunamayanlar oyuncuları kimler?

Komedi dizilerine bir yenisi daha eklendi. Tutunamayanlar komedi dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Tutunamayanlara; Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olması ile başlayan komik hikayeleri anlatacak. İşte Tutunamayanlar dizisinin oyuncu kadrosu…

Tutunamayanlar dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında başlıyor. Salı akşamları ekrana gelecek Tutunamayanlar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Peki Tutunamayanlar oyuncuları kimler, konusu ne?

OYUNCULARI

Doğu Demirkol – TARIK

Hayatı boyunca hiç çalışmamış olan Tarık annesinin ısrarlarına dayanamayarak iş aramaya karar verir. Yine bir iş görüşmesinde tanıştığı İrem’e aşık olan Tarık, İrem’i etkilemenin yolunun zengin ve başarılı olmaktan geçtiğini düşünüp kendi işini kurma girişimlerinde bulunur. Bu iş girişimlerinde İlham Perisi İlhan’ın yardımını alacaktır.

Ece Çeşmioğlu – İREM

Zengin bir ailede dünyaya gelen İrem, babasının her şeyi kaybetmesiyle sıfırdan bir hayat kurmak için çabalar. Babasının kötü şöhreti yüzünden bir türlü iş bulamayan İrem’in hayatı yine böyle bir iş görüşmesinde tanıştığı Tarık’la beraber değişir. Tarık sayesinde bir iş ve kalacak bir yer bulan İrem Tarık’ın yaşadığı mahalleye taşınır ve mahallenin kitap kafesinde çalışmaya başlar.

Zafer Algöz – İLHAN

On iki bin yaşındaki İlhan vizyonsuz bir ilham perisidir. Yıllarca Anadolu’da kala kala asimile olan İlhan’ın tüm davranışları ve görüntüsü tipik bir Orta Anadoluluya dönüşmüştür. Sürekli çekirdek yiyen, Orta Anadolu şivesiyle konuşan İlhan, Tarık’a başarılı olacağına inandığı iş girişimi fikirleri verecektir ve geçmişe gitme yeteneğini bu uğurda kullanacaktır.

Yeliz Kuvancı – AYŞE



Tarık’ın ablası Ayşe, psikoloji bölümü bitirmiş ancak yüksek lisansını yapamamıştır. En büyük hayali bir gün klinik psikolog olmakken mahallede yaşayan zengin iş kadını Belgin’in çocuğuna bakıcılık yapmak zorunda kalmıştır.

Şinasi Yurtsever – HİCABİ

50 yaşlarında bir profesör olan Hicabi Cihangir, mahallede kurulan 3 katlı bir apartman üniversitesi olan Özel Cihangir Üniversitesi’nin sahibi ve rektörüdür. Üniversiteyi para kazanmak için kurmuş olan Hicabi üniversitesini kar eden bir kurum haline getirmek için çaba gösterecektir.

Barış Yıldız – ŞAİR LÜTFÜ

Büyük bir şair olmak isteyen Lütfü’nün bugüne kadar yazdığı tüm şiirleri bastırdığı şiir kitabı hiç satmamıştır. Annesinin memleketten yolladığı erzaklar ve harçlıklarla geçinen Lütfü, Tarık’a iş kurma girişimlerinde destek olurken ve kendi şiirleri için de ilham arar.

KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem’i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.