Tutunamayanlar neden yok? Yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Ekranların yeni dizilerinden olan ve beğeniyle takip edilen Tutunamayanlar’ın bu akşam yayınlanmayacağı duyuruldu. Dizi takipçileri Tutunamayanlar neden yok? Ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtını merak ederken dizinin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki TRT 1 yayın akışında Tutunamayanlar neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar.

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümlerinden itibaren sevilen dizi haline gelen Tutunamayanlar’ın bu akşam yayınlanmayacağı açıklandı. Peki Tutunamayanlar dizisi bu akşam neden yok? Tutunamayanlar yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Bu soruların yanıtı dizinin resmi Twitter adresinden takipçiler ile paylaşıldı. İşte Tutunamayanlar dizisi hakkındaki o açıklamalar.

TUTUNAMAYANLAR NEDEN YOK?

Elazığ ve çevresinde gerçekleşen deprem sebebiyle yayınlanması planlanan yeni bölümümüz bu akşam yayınlanmayacaktır. Tekrardan milletimize geçmiş olsun.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TUTUNAMAYANLAR KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem’i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.