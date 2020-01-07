Tutunamayanlar nerede çekiliyor? İşte Tutunamayanlar dizisinin çekildiği mekan…

Tutunamayanlar, TRT 1 ekranlarında Leyla ile Mecnun dizisi ardından ilk kez benzer bir komedi dizisi olarak dikkat çekiyor. Çekimleri İstanbul’da yapılan Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor izleyiciler merak konusu oldu. İşte Tutunamayanlar nerede çekiliyor sorusunun yanıtı…