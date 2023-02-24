Tuvalet, elektrik banyo, su, ekmek yok

6 Şubat depreminde yaralar sarılmaya çalışılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremzede ailelere yapacağı 10 bin TL nakit yardımı tepkilere neden oldu. Yakınlarını enkaz altında kaybeden, evleri yıkılan bazı depremzedelere bu para hala ödenmedi. AKP iktidarını ve Erdoğan’ı eleştiren depremzedelerin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Deprem felaketinde her şeyini kaybeden vatandaşlar, 10 bin lira desteğe hem içerledi, hem de tepki gösterdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde elindeki parayı göstererek konuşan vatandaş, Erdoğan’a şöyle seslendi: “10 bin lira bana verdi. Bunu Erdoğan’a versem ne yapacak? Geri kendisine iade edeyim. 10 bin lira verdi, bir çay parasıdır. Ben ne yapacağım bu 10 bin lirayla? Benim iki torunum öldü. Evim yerle bir oldu. Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede? Bana bir çadır vermeyle sorun hallediliyor mu? Tuvalet yok, banyo yok, su yok, elektrik yok… Nerede devlet? Açık açık söylüyorum. Diyarbakır, Urfa o yardımlar hep oralardan geldi. Devlet buraya bir ekmek, bir somun vermedi. Koskoca devlet bir köye bir aşevi yapmaz mı? 2-3 gün yemek verse. İşte yapamadı, eline yüzüne bulaştırdı. İsterseler beni idam etsinler!”

Ben vereyim 10 bin sen gel buraya

Hatay’da anne ve babası enkaz altında kalan bir depremzede ise şu tepkiyi verdi: “ Devlet yardım etmeyecekse kim yapacak? Kim nereden gelecek? Sen bana 10 bin verecekmişsin. Sen bana annemi babamı veremedikten sonra ben sana 10 bin vereyim. Sen buraya gel. Gel kokla. Annem babam kokuyor burası. Sen bana 10 binden bahsediyorsun. Bir yıl içinde şehrimi düzeltecekmiş. Sen bana neler söylüyorsun ya? AFAD mı Kızılay mı? Hiç mi yetiştiremedin adamlarını? Reklam mı sadece? Ölümüme sebep kim olduysa hakkım haram zıkkım olsun. Kapıyı açacak levye, kesecek yok ya. Hatay’ı da sildi artık rahat etsin. Oyunu da toplasın. Ne yapıyorsa yapsın. Artık buralara gelmesin.”