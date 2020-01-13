Tuvalete gitmeyi unutuyorlar!

ÇOCUKLARDA SIKÇA GÖRÜLEN BİR RAHATSIZLIK: GECE İDRAR KAÇIRMA!
YAPILAN BİR ARAŞTIRMADA BU DURUMUN CEP TELEFONU VE TABLET KULLANIMI İLE İLİŞKİSİ OLDUĞU SAPTANDI..CEP TELEFONU İLE UYUYAN 10 ÇOCUKTAN 7'SİNİN GECE ALTINI ISLATTIĞI ORTAYA ÇIKTI. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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