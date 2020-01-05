Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, aslen nereli?

Tuvana Türkay 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar’da doğdu. Turkay’ın babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rize’lidir. Genç oyuncu 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Terazi burcudur. Son olarak Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Tuvana Türkay’ın hayatı da merak konusu. Peki, Tuvana Türkay, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayatına dair merak edilenler…

Tuvana Türkay ilk olarak Ayrılık dizisinde Kevok olarak karşımıza çıktı. Bizans Oyunları filminin Ayçörek’i olarak sevilen genç oyuncu ağırlığı sinema filmlerine verdi. Tuvana Türkay Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Ekrana ilk kez 2009 yılında bir TV dizisi ile geldi. İlk sinema projesini ise 2015 yılında deneyimledi. Bizans Oyunları: Geym of Bizans filminde Ayçörek karakterine hayat veren Türkay bu karakterle çok sevildi. Genç oyuncu aynı yıl iki sinema filmi daha çekti. En Güzeli, Güvercin Uçuverdi, Olanlar Oldu fimlerinde peş peşe rol aldı. Ardından Oyunbozan ile dizi dünyasına dönen Turkay ara vermeden sinema projelerine de devam etti. Güzelliği ve değişimi ile büyük beğeni toplayan genç oyuncu sosyal medyada da adından söz ettiren isimlerden.

Tuvana Türkay son olarak çok sevilen Yasak Elma dizisi ile seyirci karşısında.

Tuvana Türkay’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yasak Elma (Leyla) (TV Dizisi)

2019 – Ağır Romantik (Sinema Filmi)

2017 – Kızlarım İçin (Kumru)(TV Dizisi)

2017 – Deli Gönül (Fatmanur Güzel) (TV Dizisi)

2017 – Bir Nefes Yeter (Sinema Filmi)

2016 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Necmiye) (Sinema Filmi)

2016 – Sen Sağ Ben Selamet (Doğa) (Sinema Filmi)

2016 – Oyunbozan (Ece) (TV Dizisi)

2016 – Olanlar Oldu (Aslı) (Sinema Filmi)

2015 – Güvercin Uçuverdi (Sema Taşkın) (Sinema Filmi)

2015 – En Güzeli (Gizem) (Sinema Filmi) 2015

2015 – Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Ayçörek) (Sinema Filmi)

2014 – Kara Para Aşk (Bahar Çınar) (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Yer Gök Aşk (Bade Palalı) (TV Dizisi)

2010 – Nakş-ı Dil Sultan (Nakş-ı Dil Sultan) (TV Dizisi)

2009 – Ayrılık (2) (Kevok) (TV Dizisi)