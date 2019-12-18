Tuzlaspor 0 – Galatasaray 4 Maç Özeti İzle

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u deplasmanda 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Koray Gençlerler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Erdinç Pekgöz, Bülent Uzun (Dk. 79 Murat Yılmaz), Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan (Dk. 89 Doğan Can Otman), Sadık Baş, Yasin Yener (Dk. 59 Mustafa Emre Can), Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Nagatomo, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 89 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 90+2 Atalay Babacan), Ömer Bayram, Falcao (Dk. 74 Jimmy Durmaz)

Goller: Dk. 10 Nagatomo, Dk. 16 Falcao, Dk. 45+1 Feghouli, Dk. 90+2 Belhanda (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 17 Gökhan Çıra (Yedek kulübesinde), Dk. 69 Bülent Uzun (Tuzlaspor), Dk. 51 Selçuk İnan, Dk. 63 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Tuzlaspor 0 – 4 Galatasaray MAÇ ÖZETİ

Gökhan Çıra’dan Fatih Terim’e Maç Sonunda Olay Sözler

Tuzlaspor 0 – 4 Galatasaray Fatih Terim’den Maç Sonu Önemli Açıklamalar / Gökhan Çıra İçin Ne Dedi?

Tuzlaspor 0 – 4 Galatasaray Maçı 90 Dakikası

Muslera, Olaylı Maçın Ardından Açıklamalarda Bulundu!

İşte Tuzlaspor – Galatasaray Maçının Ardından Çıkan Tatsız Olaylar!

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan çizgiye kadar inen Belhanda’nın çıkardığı topa ceza sahasında Ömer Bayram’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Nagatomo, sol çaprazda önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

16. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2’ye çıkardı. Selçuk İnan’ın uzun pasında sağda topla buluşan Feghouli, ceza sahasındaki Falcao’yu gördü. Kolombiyalı futbolcu, arka direkte gelişine yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

45+1. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Taylan Antalyalı, ceza sahası içi sağ çaprazda topu Feghouli’ye çıkardı. Cezayirli oyuncunun altıpasın gerisinden ayak içiyle yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

90+2. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4’e çıkardı. Belhanda’nın Tuzlasporlu 2 oyuncudan şık çalımlarla sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-4

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Galatasaray, kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Maçın ardından

– Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç:

“Galatasaray ikinci maça linç ve intikam duygusuyla mı hazırlandı bilmiyorum ama onların rakibi biz değiliz”

– “Koridorda futbolcumuza kafa atıyorlar, saldırıyorlar. Ben bu olayı kınıyorum”

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kazandıkları maçın rövanşında Galatasaray’a 4-0 yenilerek elenen TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’un teknik direktörü Gürses Kılıç, “Galatasaray ikinci maça linç ve intikam duygusuyla mı hazırlandı bilmiyorum ama onların rakibi biz değiliz.” dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kılıç, Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları ilk maçı 2-0 kazandıklarını hatırlatarak, “Adabımızla maç bitirdik, adabımızla da küçüklüğümüzü gösterdik. Saygıyla evimize döndük. Galatasaray ikinci maça linç ve intikam duygusuyla mı hazırlandı bilmiyorum ama Galatasaray’ın rakibi biz değiliz. Bence intikam duygusunu Madrid’de, Paris’te yapsaydılar. Biz 2. Lig’de mütevazı bir kulübüz. Galatasaray’ın rakibi değiliz.” diye konuştu.

Gürses Kılıç, alt liglere dikkati çekmeyi ve keyifli bir maç izlettirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Bunu fazlasıyla başardık. Galatasaray takımının, bu ülke insanının paralarıyla milyon avrolar alan futbolcuların Avrupa’dan elenip, burada ikinci lig takımına karşı intikam duygusuyla sahaya çıkmalarını ben yakıştıramadım.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın ikinci yarıda yedek kulübelerini tahrik ettiğini savunan Kılıç, şunları kaydetti:

“Söylememe rağmen yan hakem görmezden geldi. Onun derdi de maçı bitirmekti. Fakat inanılır gibi değil, koridorda futbolcumuza kafa atıyorlar, saldırıyorlar. Ben bu olayı kınıyorum. Bu ülkede kısa bir süre önce futbol direktörlüğü yapmış olan Fatih Terim’in alt liglerdeki futbolcu ve antrenörleri koruyacağını düşünüyorum. Bakalım ne yapacak? Milyon avrolar alan yabancı oyuncularını mı koruyacak, yoksa 2. Lig’de mütevazı bir kadroyla oynayan Tuzlaspor’a destek mi olacak?”

Galatasaray’ın maça en iyi kadrosuyla çıktığını aktaran Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şampiyonlar Ligi’ne çıkar gibi bir kadroyla çıktı. Tebrik ediyorum, kazandılar ve turu geçtiler. Ancak bence gönülleri kırdılar, gönülleri geçemediler. Galatasaray’ın açıklamalarını göreceğiz. Bizler emekçileriz. Tuzlaspor’da oynayan oyuncular emekçi. Amacımız buraya dikkat çekmekti. Galatasaray’ın gücü bizimle kıyaslanamaz. Galatasaray’ın Avrupa’da başarılı olmasını beklerdim. Ülkeye puanlar kazandırmasını çok arzu ederdim. Ancak Türkiye Kupası’ndaki puanlar daha önemli gibi geliyor.”

Gürses Kılıç, ilk maçtan sonra skorla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncuları Gökhan Çıra’yı uyardıklarını dile getirerek, “Haberimiz oldu ve hemen kaldırdık. Paylaşımda da absürt bir şey görmedim ama ikaz ettik. Fatih Terim bir yerde, Gökhan Çıra bir yerde. Terbiyesizlik yapmış olabilir. Biz haddiniz bildiririz. Biz gerekeni yaptık. Bir yerde Galatasaray Kulübü var, Sayın Fatih Terim var. Gökhan Çıra belki terbiyesizlik yaptı ama 23 yaşındaki çocuktan söz ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Maçın ardından

– Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak:

“(Maç sonunda çıkan olaylar) Çok üzüldüm. Devre arasında tünelden çıkarken bizim futbolculara Tuzlasporlu bir oyuncu tarafından dirsek atılmış. Soyunma odasında da bayağı ciddi olaylar yaşandı ama Allah’a şükür önledik”

– “Eleyeceğimize inanmıştık. Bütün futbolcuları tebrik ediyorum”

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’u 4-0 yenerek son 16 turuna kaldıkları karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginliğe çok üzüldüğünü ifade etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, soyunma odası tünelinin girişinde futbolcular arasında yaşanan gerginlikle ilgili, “Çok üzüldüm. Sahalarımızda görmek istemediğimiz şeyler. Devre arasında tünelden çıkarken bizim futbolculara Tuzlasporlu bir oyuncu tarafından dirsek atılmış. Biz başkanlarla dostça oturduk ve maçı izledik. Neden gerginlik çıktığını da anlamadık. Soyunma odasında da bayağı ciddi olaylar yaşandı ama Allah’a şükür önledik.” ifadelerini kullandı.

Karşılaşma hakkında da görüşlerini aktaran Albayrak, “İyi bir maç oldu. Eleyeceğimize inanmıştık. Eğer ihtiyacımız olsaydı daha fazla golü de atabilecek güce sahiptik. Bütün futbolcuları tebrik ediyorum. Kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hepsi çok özverili oynadı.” diye konuştu.

Maçın ardından

– Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

“Galatasaray bugün kendisine yakışanı yapmıştır”

– “(Maçtan sonraki gerginlik) Maçtan sonra bazen böyle şeyler oluyor”

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettikleri maçın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’u 4-0 yenerek tur atlayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, kendilerine yakışanı yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Terim, rakiplerini ciddiye aldıklarını dile getirerek, “Zorlu bir skor vardı ama zorlu bir maç olmadı. Her saniye istediği her şeyi yapabilen hatta ne lazım olursa onu da alabilecek bir Galatasaray vardı. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bana göre Galatasaray bugün kendisine yakışanı yapmıştır. Lazım olan skor için oynadı. Göze hoş gelen bir futbol da sergiledi. Elbette rakibimiz ile dengemiz aynı değil ama bazen de mağlup oluyorsunuz. Bugün ilk dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan, odaklanan, bir an evvel sonucu almak isteyen bir Galatasaray vardı. Bize yakışan neyse onu yaptık.” diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, maçtan sonra yaşanan gerginlik ve Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç’ın açıklamalarının sorulması üzerine, “Ben ne dediğini bilmiyorum. Açıkçası maçtan sonra beni çok fazla da ilgilendirmiyor. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Biz hasar tespitine bakıyoruz. Daha ciddi işlerle uğraşıyoruz. Burası Galatasaray camiası, biz herkese saygılı yaklaşmaya çalışıyoruz. Karşılığını beklemek kadar doğal bir şey olamaz. Ancak ne söylediği beni ilgilendirmiyor. Maçtan sonra bazen böyle şeyler oluyor. Herkes öpüşür, çeker gider.” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada rakip teknik ekibine eskiden altyapılarında forma giyen Gökhan Çıra’yı sorduğunu aktaran Terim, “Gökhan Çıra’yı sordum. Bizim genç takımda oynamış. Merak ettim. Fıtık ameliyatı olup, bir hafta sonra yedek soyunduğu için tebrik edecektim. Bizim genç takımda oynamış, sorarım tabii.” şeklinde görüş belirtti.

Maçın ardından

– Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera:

“(Maç sonunda yaşanan gerginlik) Ben maçtan sonra o oyuncunun yanına gidip saygı göstermesi gerektiğini söyledim”

– “Eğer birisi ‘Muslera gitti, birisine vurdu’ diyorsa görüntüsünü göstermesi gerekiyor. Ancak gösteremez. Çünkü öyle bir görüntü yok”

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası’nda TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, “Ben sadece bir rakip oyuncuya gidip saygılı olması gerektiğini söyledim.” ifadesini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Tuzlaspor’u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen Galatasaray’da Muslera, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Muslera, karşılaşmanın ardından Tuzlasporlu oyuncu Gökhan Çıra ile arasında geçen gerginlikle ilgili şunları kaydetti:

“Benim küçüklüğümden, futbola başladığımdan beri gördüğüm ilk şey saygı. Rakiplerime, yetiştiğim camialara ve tüm camialara karşı hep saygı gösterdim. Biliyorsunuz rakip takımdaki bir oyuncu hem de altyapımızdan yetişen bir oyuncu ilk maçtan sonra çok saygısız bir hareket yaptı, biliyorsunuz. Ben maçtan sonra o oyuncunun yanına gidip saygı göstermesi gerektiğini söyledim. Benim rakip teknik direktörle hiçbir alakam yok, sosyal medyada dedikodular dolaşıyor olabilir ama ben sadece bir rakip oyuncuya gidip saygılı olması gerektiğini söyledim. Çünkü benim çocukluğumdan beri öğrendiğim en önemli şey bu. Ben herkese saygı göstermesi gerektiğini söylüyorum.”

Deneyimli kaleci, Gökhan Çıra’ya yumruk attığı iddialarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Eğer birisi ‘Muslera gitti, birisine vurdu’ diyorsa görüntüsünü göstermesi gerekiyor. Ancak gösteremez. Çünkü öyle bir görüntü yok. Zaten söylenen şey benim yapıma uygun bir olay da değil, benim karakterim buna müsaade etmez. Sonuçta sahada bizim dışımızda, bir sürü insan var, kadınlar var. Herkese saygılı olmak gerekiyor. Benim ona söylediğim tek şey saygılı olması gerektiğiydi.”

Karşılaşma hakkında da görüşlerini aktaran Fernando Muslera, “Rakibimizin ilk maçtan bir avantajı vardı. Rakibimize maksimum seviyede saygı gösterip maksimum seviyede performans göstermemiz gerekiyordu. Son maçta tüm kaptanlar konuşmuştuk. Sorumluluğu almamız gerektiğini söyledik. Bugün de o sorumluluğu aldık. Tur atladığımız için mutluyum.” değerlendirmesinde bulundu.