Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) – TFF 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenilen Tuzlaspor'da teknik sorumlu Andaç Gürkan Kocabıyık, 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Kocabıyık, Muhammed Gönülaçar'ın gördüğü kırmızı kartın oyun planlarını bozduğunu aktardı.

Kocabıyık, ikinci yarı iyi mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Üç puan istiyorduk. Maça dengeli başladık fakat kırmızı kart bütün planımızı bozdu. Buna rağmen hemen sonrasında Gökcan'ın pozisyonunu değerlendirsek beraberliği sağlayacaktık. Oyuncular ikinci yarı iyi reaksiyon gösterdi. Eksik oynamak zor, yoruluyorsunuz. Topu rakibe veriyorsunuz. Bu da büyük problem oluşturuyor. Son dakikalarda Özgür Can'ın yakaladığı pozisyon gol olsa berabere bitecekti. Kuşkusuz 3 puan istiyorduk."

– Erginer: "Topun hakimi tamamen bizdik"

Deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup eden Beypiliç Boluspor'da teknik direktör Reha Kemal Erginer, karşılaşmayı üstün oynayarak kazandıklarını belirtti.

Erginer, rakiplerine uzatma dakikalarındaki pozisyon haricinde gol şansı vermediklerinin altını çizerek, "Dört maç aradan sonra galip geldik. 'Son haftalarda iyi performans sergiliyoruz ama bunu sahaya ve skora yansıtamıyoruz.' diye maçın öncesinde de demiştim. Bu maçta bunu skorla da birleştirdik." diye konuştu.

Tuzlaspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Reha Kemal Erginer, "Maçın genelinde de 11'e 11 oynanan ilk 30 dakikada da sahanın hakimiydik ve üstündük. 30'dan sonra da bizim üstünlüğümüzde geçti. Rakibe pozisyon vermedik. Bu deplasmanda inanılmaz gol pozisyonlarına girdik. Topun hakimi tamamen bizdik. Uzatmalardaki pozisyon harici pozisyon vermememiz pozitifti. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Üç gün sonra maç var. Sevinmeye zamanımız olmayacak. O maça hazırlanmamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.