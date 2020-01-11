TV şovuyla üne kavuşmuştu! Evinde ölü bulundu

Yazan:
Alaturka Online
-

ABD’de büyük bir izleyici kitlesi bulunan ‘Are You The One?’ programının 7. sezonunda yer alan 23 yaşındaki Alexis Eddy’nin yakınları, bir süredir genç kadından haber alamayınca evine gitti.

Alexis Eddy.

Yedek anahtarla Eddy’nin evine giren yakınları, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerine haber verilirken, yapılan ilk incelemede Eddy’nin kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu açıklandı.

Alexis Eddy.

Programın yayınlandığı MTV kanalı, Eddy’nin ölümü üzerine bir açıklama yayınlarken, “Alexis Eddy’nin trajik kaybından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Kalbimiz bu zor zamanda Eddy’nin ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte” ifadeleri kullanıldı.

Alexis Eddy.

Genç kadın yarışmadan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda alkol bağımlılığıyla mücadele ettiğini duyurmuştu.

İLGİLİ HABERSon dakika... Acı haberi annesi verdi: Ünlü oyuncu hayatını kaybettiSon dakika… Acı haberi annesi verdi: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Önceki haberSon dakika: İstanbul’da deprem!
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?