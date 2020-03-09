Twitter, ilk ‘manipüle edilmiş medya’ etiketini, Trump’a yapıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı içerikleri üzerinde oynama yaparak paylaşması sonunda sobelendi.

Twitter, ‘manipüle edilmiş medya’ etiketi uygulamasını, ilk kez pazar günü ABD Başkanı’nın retweet ettiği bir video için kullandı.

İlk kez Beyaz Saray’ın sosyal medya şefi Dan Scavino tarafından paylaşılan video, 2020 başkanlık seçimi için Demokrat Parti’nin başkan adayı favorisi Joe Biden’ı kazara Trump’a destek açıklarken gösteriyor. Ama böyle gözükmesi, videonun aldatıcı şekilde kesilmesinden kaynaklanıyor.

Trump tarafından retweet edilmesinin ardından Twitter tarafından ‘manipüle edilmiş medya’ diye etiketlenen videoda Biden bir konuşmasında “Sadece Donald Trump’ı yeniden seçebiliriz” derken duyuluyor.

Konuşmanın orjinalinde ise eski Başkan Yardımcısı “Sadece kendi (Demokrat Parti) içimizde savaşa tutuşmamız halinde Donald Trump’ı yeniden seçeriz. Olumlu kampanya yürütmemiz lazım” diyor.

Twitter ‘manipüle edilmiş medya’ etiketi uygulamasını Scavino’nun paylaşımından 18 saat sonra devreye soktu.

Bir Twitter temsilcisi, uygulamanın geliştirilme aşamasında olduğunu, tweet için arama yapanlara etiketin gözükmemesi gibi bir hata olduğunu, bunu düzeltmeye çalıştıklarını, diğer yandan kullanıcıların zaman tünelinde gözüktüğünü belirtti.

Pazar günü gelen etikete karşı pazartesi Scavino “Manipüle edilmiş DEĞİL” diye tweet attı.

Bu, Trump’ın ilk oynanmış video paylaşımı değil. Şubatta da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kendisinin Birliğin Durumu konuşmasının metnini yırtmasının videosunu paylaşmıştı. Oynanmış videoda Pelosi kağıtları Trump ‘kahraman bir askeri’ takdim ederken yırtıyormuş gibi sunuyor, oysa önde gelen Demokrat Partili kağıt yırtma protestosu için Trump’ın konuşmasını bitirmesini beklemişti.