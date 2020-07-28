Twitter, sahte video paylaşımı nedeniyle Trump'ın oğluna sınırlama getirdi

NEW YORK (AA) – Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ye hesabından yanlış bilgi içerikli video paylaştığı gerekçesiyle 12 saatlik sınırlama getirdi.

Twitter’dan yapılan açıklamada, Trump Jr.'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında maske takılmasına gerek olmadığını anlatan sahte bir video paylaşımından dolayı hesabının geçici olarak kısıtlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu videonun, Twitter'ın Kovid-19'la bağlantılı yanlış yönlendirici ve zararlı bilgilerin yayılmasını önleme kuralını ihlal ettiği kaydedildi.

Trump Jr.’nin hesabına yükleyip paylaştığı video, Kovid-19 hakkında bir grup doktorun maske kullanımının gereksiz olduğu şeklinde açıklamalarını içeriyordu.

İlk kez aşırı sağcı Breitbart tarafından dün yayımlanan videonun viral hale gelmesi üzerine Twitter, Facebook ve Youtube, videoyu "sahte ve yanlış bilgiler içerdiği" gerekçesiyle sitelerinden kaldırmıştı.

Başkan Trump da videonun değişik versiyonlarını retweet yapmış ancak oğlu gibi hesabına yükleyip paylaşmamıştı.