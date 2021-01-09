Twitter Trump’ın Hesabını Süresiz Olarak Askıya Aldı

Başkan Donald Trump’ın resmi hesabı Twitter tarafından süresiz olarak askıya alındı. Twitter’dan yapılan açıklamada, ‘‘@realDonaldTrump hesabı tarafından yapılan son iletilerin ve bunların içeriğinin –bunların Twitter’da ya da Twitter dışında nasıl algılandıklarını göz önünde bulundurarak- daha fazla şiddeti teşvik etme riski karşısında süresiz olarak askıya alındığı belirtildi.

Açıklamanın kalanında ‘‘Bu hafta yaşanan korkunç olaylar çerçevesinde Çarşamba günü Twitter yönetmeliğinin daha fazla ihlal edilmesi durumunda bu adımı atabileceğimizi açıkça belirtmiştik. Kamu yararı çerçevemiz, halkın seçilmiş yetkililerden ve dünya liderlerinden doğrudan haber alabilmesini içerir. Bu çerçeve, kişilerin açık beyanda bulunma yetkisine sahip olması prensibi üzerine kuruludur. Ancak son yıllarda birçok kez bu hesapların kurallarımızdan üstün olmadığını ve Twitter’ın şiddeti ve diğer şeyleri teşvik etmek için kullanılamayacağını açıkça belirttik. Politikalarımız ve bunların uygulanması konusunda şeffaf olmaya devam edeceğiz’’ sözleri kullanıldı.

Açıklamada Başkan’ın aralarında 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yemin edeceği törene katılmayacağını ilan ettiği Twitter mesajı da olmak üzere 8 Ocak tarihinde yazdığı iki mesajın ‘‘şiddete övgü’’ niteliğinde olduğu değerlendirmesi yapıldı.





Trump hesabının kapatılmasına neden olan diğer mesajında ise ‘‘Bana oy veren 75 milyon müthiş Amerikalı vatansever, Önce Amerika ve Amerika’yı Yeniden Güçlü Yapacağız hareketi, gelecekte uzun bir süre ciddi bir söz hakkına sahip olacak. Hiçbir şekilde onlara saygısızlık edilemez ve haksız davranılamaz” demişti.

Twitter’dan yapılan açıklamada bu mesajın Trump’ın kendisinin seçimi kazandığına inananları desteklemeye, güçlendirmeye ve korumaya devam edeceğini gösterir nitelikte olduğu belirtildi.

Trump’ın Twitter’da 88 milyondan fazla takipçisi var.

Beyaz Saray henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Facebook da bu hafta başında Başkan Trump’ın hesabını en azından görev süresi sona erene kadar engellediğini açıklamıştı.