Twitter, Trump'ın seçim kampanya ekibinin hesabını da askıya aldı

WASHINGTON (AA) – Sosyal medya platformu Twitter, kişisel hesabını kapattığı ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinin hesabını da askıya aldı.

Trump'ın "realDonaldTrump" kullanıcı adlı hesabını, "şiddete teşvik" gerekçesiyle askıya alan Twitter'dan yeni bir adım daha geldi.

Twitter, Trump'ın seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan "TeamTrump" adlı hesabı da askıya aldı.

Söz konusu adımın, hesaptan Trump'ın Twitter'a tepki gösterdiği açıklamayı paylaşmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

– Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı

Sosyal medya platformu Twitter, bugün Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

Öte yandan Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, ABD başkanları için açılan resmi "POTUS" kullanıcı adlı hesabın aktif olduğu görülmüştü.

– Trump'tan Twitter'a "bizi susturamayacaksınız" mesajı

Trump ise Twitter'ın bu adımından sonra yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini belirterek, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız." mesajını vermişti.

"realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından paylaşmış ancak kısa süre sonra Twitter, Trump'ın bu paylaşımını da silmişti.