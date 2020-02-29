Twitter’da Jack Dorsey’in koltuğu tehlikede

Sosyal medya devi Twitter’da büyük miktarda hisse satın alan ABD merkezli fon şirketi Elliott Management, şirketin CEO’su Jack Dorsey’nin görevden alınması dahil bir dizi değişiklik talep ediyor.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklardan aktardığı iddialara göre, Elliott Management şirketi Twitter yönetim kuruluna dört isim atadı. Elliott Management’in Twitter’ın aldığı hisse oranı henüz ortaya çıkmadı.

Değişiklik talebinin Kasım 2020 yılında yapılacak ve sosyal medya kullanımının giderek önem kazandığı ABD seçimleri öncesinde gelmesi de dikkat çekiyor. Twitter’da Facebook’tan farklı olarak tek sınıf hisse bulunuyor ve kurucu Dorsey’in şirkette oy kontrolü bulunmuyor.

Hem Twitter hem de Square şirketinin CEO’su olan Dorsey, Twitter hisselerindeki görece zayıf performans nedeniyle sık sık eleştiriliyor. 2006 yılında kurulan San Francisco merkezli Twitter’ın, piyasa değeri 25,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

TWITTER’IN PATRONUNUN GİTMESİ NE ANLAMA GELİR?

Twitter platformunda siyasi reklamlara uyguladığı katı yasakla dikkat çekerken şirketin patronu Jack Dorsey Trump karşıtı tavırları ile biliniyor. Dorsey’in şirketin yönetiminden uzaklaştırılma ihtimali basit bir hisse devri operasyonundan çok daha fazlası anlamına gelebilir. Yönetime giren yeni isimlerin Dorsey’in sık seyahatlerini ve bir süre Afrika’dan çalışma istediğini kendisini devirmeye yönelik kullanması bekleniyor. Haberin ardından Twitter hisselerinin yüzde 7 primli olması dikkat çekti.

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