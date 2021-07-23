Twitter’ın ikinci çeyrek geliri 1,2 milyar dolar

Twitter, 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, ABD merkezli sosyal medya platformu, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre gelirini yüzde 74 artırarak 1 milyar 190 milyon dolara yükseltti.

Gelirde, bir önceki çeyreğe göre artış oranı yüzde 15 oldu.

2021’in ikinci çeyreğinde şirketin net kârı 65,6 milyon dolar oldu. Twitter, pandeminin etkili olduğu 2020 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 378 milyon dolar net zarar açıklamıştı.

GELİRİN BÜYÜK KISMI REKLAMDAN

Twitter’ın 1 milyar 190 milyon dolarlık gelirinin 1 milyar 53 milyon dolarlık kısmı reklamlardan, 137 milyon doları ise veri, lisans ve diğer kalemlerden geldi.

Reklam gelirinde yıllık artış yüzde 87 oldu.

BEKLENTİLERİ AŞTI, HİSSE DEĞERİ YÜKSELDİ

Gelirin piyasa beklentisi olan 1 milyar 60 milyon dolarlık seviyeyi aşmasıyla borsada Twitter hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. Şirket hisselerinde yıl başından bu yana yükseliş yüzde 28’e ulaştı.

Twitter’ın piyasa değeri, bugün itibarıyla 55,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bloomberg, Twitter için içinde bulunulan üçüncü çeyreğe dair gelir beklentilerinin de yükseldiğine işaret etti. Şirket, üçüncü çeyrekte 1,3 milyar dolarlık gelir bekliyor.

Twitter’ın toplam gelirin 2020’nin ikinci çeyreğinde 683 milyon dolar, 2021’in ilk çeyreğinde 1 milyar 36 milyon dolar olmuştu. Şirket, 2020’nin son çeyreğinde 1 milyar 289 milyon dolarlık gelire ulaşmıştı.

7 MİLYON YENİ KULLANICI

Twitter ikinci çeyrekte beklentilere paralel olarak yaklaşık 7 milyon yeni kullanıcı kazandı ve toplam günlük kullanıcı sayısı 206 milyona yükseldi.

ABD’de ise Twitter kullanıcı sayısı bu çeyrekte 1 milyon düşüşle 37 milyona geriledi.

Twitter’ın küresel dijital reklam pazarında payı yüzde 0,9 olurken, Facebook yüzde 24’lük dev bir paya sahip durumda.

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