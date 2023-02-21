Tyler Boyd’un yeni takımı herkesi şaşırttı! Resmen açıklandı

Süper Lig’de Ankaragücü formasıyla dikkatleri üzerine çeken Tyler Boyd aynı zamanda Beşiktaş’ın da dikkatini çekmeyi başarmış ancak Siyah Beyazlı kulüpte kalıcı olamamıştı. İstenilen performansı bir türlü gösteremeyen tecrübeli futbolcu sezon başıdna sözleşmesini feshetmişti.

TYLER BOYD GERÇEKLERİ

Beşiktaş, transfer edildiği günden bu yana bir türlü verim alamadığı hücum oyuncusu Tyler Boyd ile yollarını ayırmıştı. ABD’li oyuncunun gönderilmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta Tyler Boyd’un sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İlk olarak 2020-21 sezonunun ilk devresinde liste dışı bırakılan futbolcunun o dönemde de fesih ve dava hakkına sahipti. Ancak bir daha liste dışında kalmayacağı sözü verildiği için bu yola başvurmadı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Bu sezon yine liste dışı bırakılan 27 yaşındaki ABD’li futbolcu, kulübe iki kez ihtar çekerek kadroya dahil edilip edilmeyeceğini sordu. Yanıt alamayınca da sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Sözleşmesini feshettikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Amerikalı futbolcunun yeni takımı belli oldu.

YENİ TAKIMI RESMEN AÇIKLANDI

Tyler Boyd’un yeni adresi belli oldu. Beşiktaş’tan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu, MLS temsilcisi Los Angeles Galaxy’le anlaşma sağladı. Los Angeles Galaxy, ABD’li futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Tyler Boyd bu sezon Beşiktaş’ta 1 maçta forma şansı bulmuştu.

Melville United altyapısında yetişen Tyler Boyd daha sonra Waikato, Wellington, Guimaraes, Tondela, Ankaragücü, Beşiktaş, Sivasspor ve Rizespor formaları giydi. 28 yaşındaki oyuncu ABD Milli Takımı’nda 10 maçta süre aldı. 28 yaşındaki hücumcunun güncel piyasa değeri 425 bin euro.