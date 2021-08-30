TZOB: Su ürünleri avcılık üretimi son 10 yılda yüzde 25 azaldı

Av sezonu 1 Eylül’de başlayacak. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen yıl yetiştiricilik artarken avcılık üretiminin düştüğüne dikkat çekerek kurallara mutlaka uyulması gerektiği konusunda uyardı. Bayraktar ayrıca, kişi başı balık tüketiminin artması için fiyat istikrarı sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Eylül’de başlayacak av sezonuna ilişkin yaptığı değerlendirmesinde azalan avcılık üretimine dikkat çekti.

Bayraktar, 2010’da 485 bin 939 ton olan toplam su ürünleri avcılığının 2020’de yüzde 25 azalarak 364 bin 400 tona gerilediğini aktardı. “Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 364 bin 400 ton, yetiştiricilik üretimi de 421 bin 411 ton olarak gerçekleşti” diyen Bayraktar, “Su ürünleri avcılık üretimi 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 23.2 azalırken, yetiştiricilik yüzde 4.8 arttı” diye konuştu.

GEÇEN YIL EN ÇOK HAMSİ AVLANMIŞTI

Bayraktar’ın TÜİK verileri üzerinden aktardığı bilgilere göre, su ürünleri üretiminin ise 2015’te 672 bin 241 ton iken, 2016’da yüzde 12.4 azalarak 588 bin 715 tona gerilediği görülüyor. 2017’de yüzde 7.2 artarak 630 bin 820 tona, 2019’da yüzde 33.1 artarak 836 bin 524 tona yükselen bu üretim, 2020’de ise bir önceki yıla göre yüzde 6.1 azalarak 785 bin 811 tona indi.

Geçen yıl deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise, hamsi balığının 171 bin 253 ton ve yüzde 58.6 payla en yüksek miktarda avlanan balık olduğu görülüyor. Bu balığı 26 bin 804 ton ile çaça ve 22 bin 743 ton ile sardalya takip etti.



Şemsi Bayraktar

“KURALLARA MUTLAKA UYULMALI”

Bayraktar’ın altını çizdiği noktalardan biri de su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği için avcıların kurallara uyması gerektiği oldu. Bayraktar, uyulması gereken bu kuralları şöyle aktardı: