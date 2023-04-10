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10 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporU12 İzmir Cup’ta şampiyon FC Bayern Münih

U12 İzmir Cup’ta şampiyon FC Bayern Münih

Alaturka Online
Alaturka Online

Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde üç gün şenlik havasında geçen U12 İzmir Cup’ta 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcu katıldı. Cuma günü başlayan turnuva, ilk iki gün oynanan grup maçlarının ardından dünkü müsabakalarla sona erdi.

Kupa Bayern Münih’in
Üç gün boyunca çekişmeli geçen maçlar sonunda Bayern Münih ile Club Brugge finale yükseldi. Büyük heyecana sahne olan finalde rakibini 2-0 mağlup eden Bayern Münih mutlu sona ulaştı. Alman ekibinin minikleri maçın bitiş düdüğü ile büyük bir sevinç yaşadı. Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara ödülleri takdim edildi.

Dev takımlar İzmir’de buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile futbol camiasının önemli isimlerinin yer aldığı açılışla başlayan organizasyonda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor’un yanı sıra Bayern Münih, Athletic Bilbao, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi tanınmış kulüpler mücadele etti.
Turnuvaya katılan takımların A Takım futbolcularının imzaladığı 72 forma turnuvanın ardından Altınordu FK ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açık artırma ile satılacak. Elde edilecek gelir ise depremzedelere bağışlanacak.

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