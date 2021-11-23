UAEA Başkanı Grossi: İran hükümetiyle diyaloğu sürdürmek istiyoruz

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, “İran hükümetiyle diyaloğu sürdürmek istiyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’a ziyaret gerçekleştiren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile başkent Tahran’daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmeye İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi de katıldı. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yapıcı ilişkileri devam ettirme ve iş birliğini artırma” noktasında kararlı olduklarını belirtti. Abdullahiyan, Tahran yönetiminin UAEA ile iş birliğine önem verdiğini belirterek ajans ile karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ajans ile karşılıklı güven ve iş birliğinin artırılması gerektiğini belirten Abdullahiyan, ajansın dışarıdan gelen siyasi baskıları dikkate almaması gerektiğine dikkat çekti.

“İRAN HÜKÜMETİYLE DİYALOĞU SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ”

UAEA Başkanı Grossi ise görüşmede, “İran hükümetiyle diyaloğu sürdürmek ve derinleştirmek istiyoruz. Şeffaflık konusundaki ortak çalışmamızı sürdürmeye karar verdik ve bu devam edecek” şeklinde konuştu.

İranlı yetkililer ile görüşmek üzere Tahran’a ziyarette bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, sabah saatlerinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya gelmişti.

Ortak basın toplantısında konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, UAEA ile teknik konularda iş birliğine devam edeceklerini ve ajansın siyasi yönlendirmelere izin vermemesi gerektiğini söylemişti.

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