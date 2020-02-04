Uber, Corona virüslü yolcu taşıyan iki şöförü ve 240 yolcuyu engelledi

Şirket, hastayla temas etmiş olabileceğini düşündüğü iki sürücünün ve 240 yolcunun hesabını da askıya aldığını açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Uber yetkilileri, kimsede hastalık belirtisi görülmediğini ve durumu gözlemlemeye devam edeceklerini belirttiler.

Virüsten etkilenmiş yolcular iki hafta boyunca Uber uygulamasını kullanamayacaklar.

Meksika Sağlık Bakanlığı, Çinli bir yolcunun 20 Ocak’ta Los Angeles’tan Mexico City’e uçtuğunu söyledi.

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Başkent Mexico City’de iki gün kalan yolcunun, turistik yerlere ve müzelere gittiği ve alışveriş yaptığı söyleniyor.

Ardından, 21 Ocak gecesi kötü hissetmeye başlayınca ertesi gün bir Uber aracı çağırarak havalimanına gitti.

Amerika Birleşik Devletleri’ne geri döndüğünde ise Corona virüs testi pozitif sonuç verdi.

Şu anda, Mexico City’de teyit edilmiş herhangi bir Corona virüs vakası bulunmuyor.

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YOLCUNUN KALDIĞI OTEL DE ZİYARET EDİLDİ

Ancak, belirtilerin gelişmesi yaklaşık iki hafta sürebiliyor.

Uber, Çinli yolcuda hastalığın fark edilmesinden sonra, iki sürücü ve araçlarına binen 240 yolcunun uygulamaya erişiminin tedbir amaçlı durdurulduğunu açıkladı.

Ayrıca, bu kişilere nereden sağlık hizmeti alabilecekleri hakkında bilgi gönderdiklerini söylediler. Meksika Sağlık Bakanlığı da durumunu izlendiğini bildirdi.

Görevlilerin, otel personelini kontrol etmek için yolcunun kaldığı Hilton Mexico City Reforma Oteli’ni ziyaret ettikleri açıklandı.

Otel personelinde henüz Corona virüse dair bir belirti görülmedi.

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