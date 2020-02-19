Uber Los Angeles ofisini kapattı

Los Angeles Times gazetesinin aktardığına göre, ofisteki personele işten çıkarma bildirimi yapıldı.

Uber’in Phoenix’teki mükemmeliyet metkezi (müşteri destek ofisi) şefi Ruffin Chevaleau, bugün itibarıyla ofisin kapanacağını belirtti ve “bunun şok edici olduğunu biliyorum” dedi.

Kıdem tazminatlarını vereceklerini ve çalışanların Uber’in başka bir ofisinde çalışmak üzere başvurabileceklerini söyleyen Chevaleau, destek ve inovasyon işlerini Filipinler’in başkenti Manila’ya kaydıracaklarını kaydetti.

1000’İN ÜZERİNDE KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI

Mayıs 2019’da hisseleri borsada halka arz edilen Uber, o günden bu yana 1000’in üzerinde çalışanını işten çıkardı.

Mart 2009’da kurulan ve yaklaşık 22 bin çalışanı olan Uber’in piyasa değeri şu an 69 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bugüne kadar hiç kâr açıklamayan şirket, 2020’nin son çeyreğinde ilk kârını açıklamayı hedefliyor.

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