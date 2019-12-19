UBER’e bir şok daha! Almanya’da da yasaklandı

Alman mahkemesi, UBER’in Almanya’daki faaliyetlerini yasakladı. Reuters’da yer alan bir habere göre, Karar yürürlüğe girdi. Fakat UBER sözcüsü kararı temyiz edeceklerini ve hizmetlerinin devam etmesi için adımlarını atacaklarını söyledi.

LONDRA’DA YASAKLANMIŞTI

Davacı Taxi Deutschland, UBER’in faaliyetlerine devam etmesi halinde 250 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabileceğini açıkladı. UBER, Almanya’da Frankfurt, Berlin ve Münih dahil olmak üzere 7 şehirde hizmet veriyordu. UBER, geçtiğimiz ay Londra’da yasaklanmıştı.

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UBER hisseleri bu gelişmeyle Amerika borsaları yukarı yönlü açılmasına rağmen yüzde 1.46 düşüşle güne başladı.