Üç askerimizi şehit ettikleri yerde 4 yıl sonra öldürüldüler

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Görese Dağı’nda öldürülen üç teröristten birinin 1 milyonluk turuncu listede aranan ‘Dicle’ kod adlı Hacer Sucin, diğerinin de 500 bin liralık Gri listede aranan ‘Adar’ kod adlı Hatice Ay olduğu ortaya çıktı. Teröristlerden Hacer Sucin’in Dicle’de 4 yıl önce 3 askerin şehit edildiği, 5’inin yaralandığı saldırının faillerinden olduğu ve askerlerin şehit edildiği köyde öldürüldüğü bildirildi. Cudi Dağında öldürülen iki teröristten birinin de 500 bin liralık Gri listede aranan Emrah Duman olduğu tespit edildi.

Özgür CEBE

Diyarbakır‘ın Dicle ile Elazığ’ın Arıcak ve Alacakaya ilçeleri arasında kalan Görese Dağında üç kadın teröristin eylem hazırlığı içinde olduklarına dair alınan istihbari bilgiler üzerine 20 Eylül gecesi güvenlik güçleri harekete geçti.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığındaki Roketler adıyla bilinen Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı seçkin birlikler ile Dicle Jandarma Asayiş Komando birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonda üç teröristin kayalık bölgede gizlendikleri tespit edildi.

Bölgeden kaçmaya çalışan teröristler havadan İnsansız Keşif Uçağı ANKA ve Silahlı İnsansız Hava Aracıyla saniye saniye takip edildi. Arıcak kırsalına doğru kaçmaya çalışan teröristler Atak taarruz helikopteri tarafından yoğun ateş altına alındı.

İKİSİ DE PARA ÖDÜLLÜ LİSTEDEN ÇIKTI

Kırkpınar Köyü Kayaş mezrası yakınlarında üç terörist iki adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği, 1 adet ABD yapımı M-16 piyade tüfeği ve bu silahlara ait mermiler, hücum yeleği ve teçhizatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Arazide arama ve tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleri teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı tespit edilen içinde gıda ve yaşamsal malzemelerin bulunduğu iki ayrı sığınağı da kullanılamaz hale getirdi.

Kimlik tespiti için cesetleri Adli Tıp Kurumuna sevk edilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı’nın en çok arananlar listesinin 1 milyon lira para ödüllü turuncu kategorisinde yer alan sözde Görese Dağı Amed Eyaleti Brusk alanı sorumlusu Dicle kod adlı Hacer Sucin, diğerinin de 500 bin lira para ödüllü gri listede aranan terör örgütünün kadın yapılanması YJA-Star’ın sözde tim sorumlusu ‘Adar’ kod adlı Hatice Ay olduğu tespit edildi.

Kimlik tespit çalışmaları devam eden üçüncü kadın teröristin ise 1 milyonluk turuncu listede aranan ‘Diren Van’ kod adlı Aliye Kiye olabileceği değerlendiriliyor.

DÖRT TERÖRİSTİN İNFAZINDAN SORUMLU TUTULMUŞ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Görese Dağında uzun yıllar bölge sorumlusu olan teröristin, Irak’ın kuzeyindeki kamplarda bomba ve suikast eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye sorumlu olarak gönderildiği belirlendi.

Terörist Hacer Sucin’in 13 Mayıs 2018 günü Dicle ilçesi Kurşunlu köyünde operasyondan dönen askeri birliğe uzaktan kumandalı bombalı saldırı sonucu Jandarma Astsubay Ümmet Ufacık, Uzman Çavuşlar Kadir Çakı ile Fatih Uysal’ın şehit edildiği, 5 askerin de yaralandığı hain saldırının faillerinden olduğu öğrenildi.

PKK’nın şehir merkezlerinde bombalı ve silahlı eylem talimatı bekleyen uyuyan hücre yapılanması YPS sorumlusu olduğu belirlenen terörist Sucin, örgüt içi hesaplaşma sonucu infaz edilen 4 teröristin ölümünden sorumlu tutularak örgüt tarafından bir mağarada sorgulanmıştı.

Kadın terörist, Görese Dağı’nda kış üslenmesindeyken duygusal ilişki yaşadığı belirlenen Jiyan Gülten, Mehmet Şirin Demir, Mesut Yıldırım ve Taner Kaya’nın üst düzey sorumlu bir terörist tarafından kurşuna dizilerek mağarada infaz edilmelerine neden olduğu için örgütün sözde Adalet Divanında yargılanmıştı.

CUDİ DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST DE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI

Şırnak’ın Silopi ilçesinde ise 7 Eylül günü öldürülen iki teröristten birinin 500 bin liralık Gri kategoride yer alan Mahir Başkale kod adlı Emrah Duman olduğu tespit edildi. 10 yıldan beri dağ kadrosunda yer alan terörist Duman, Irak’ın kuzeyindeki Mahmur, Kerkük ve Kandil’in Hakurk bölgelerinde terörist saldırılarda yer almıştı. Duman ile birlikte öldürülen kadın teröristin ise Ezda kod adlı Şehla Tekin olduğu belirlendi. 2016 yılından beri Şırnak kırsalında barınan terörist korucu, asker ve sivillere yönelik çok sayıda bombalı ve silahlı saldırının faili olmaktan aranıyordu.

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