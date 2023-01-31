Üç aydır işsiz olana kötü haber

Son dört yıldır uygulanan ilave istihdam desteğinin bu yıl uzatılmaması işveren ve işsizlerde şaşkınlık yarattı. Üç aydır işsiz olan kişilerin ilave olarak istihdam edilmesi halinde işçi ve işveren primlerinin asgari ücrete isabet eden kısmı kamu tarafından karşılanıyordu.

1 Şubat 2023’de 2022 yılı Ocak ayı SGK bildirimleri başlıyor. Teşvikin acilen uzatılmaması halinde sigorta primi desteğinden işverenler yararlanamayacağı bunun da istihdamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. İmalat ve bilişim sektöründe bu katkı sigortalı başına 10 bin TL’yi buluyordu.

İŞTEN ÇIKARMALAR ARTABİLİR

Asgari ücret alan bir işçinin istihdam maliyetinin geçen sene Ocak ayına göre yüzde 100 arttığı, ilave istihdam desteğini kaldırmanın maliyetler nedeniyle firmaların personel çıkarmalarına yol açabileceği belirtildi.

Bu teşvikin ön koşullarından birisinin işe alınacak personellerin İŞKUR’da iş arayan kaydının aktif olması gerektiğini belirten kaynaklar, “Bu sebeple firmalar bu teşvikten faydalanmak için tüm personellerini işe almadan İŞKUR kaydını yapmaktaydılar. Eğer teşvik uzamazsa bir süre sonra firmalar işe alacakları personellere İŞKUR kaydı yapmaktan vazgeçecektir” dediler.

ERDOĞAN SÖZ VERMİŞTİ

Geçen yıl bu teşvikler kapsamında yaklaşık 1.5 milyon kişinin işe yerleştirildiği, teşviklerin uzatılmaması ya da tamamen kaldırılması halinde işsiz sayısında ciddi bir artış yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Ocak ayı bitmesine rağmen teşvikin halen Cumhurbaşkanlığı kararı ile uzatılmamasının istihdam piyasasında şaşkınlıkla karşılanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Aralık’taki konuşmasında bu teşviki 2023 yılı sonuna kadar uzatacakları sözünü vermişti.