Üç aylık evli polis ve öğretmen ölü bulunmuştu, gerçek ortaya çıktı

Şırnak’ta dün akşam başlarından vurulmuş şekilde bulunan polis memuru Sinan Bulduklu ile öğretmen Berna Kargı Bulduklu’nun ölümlerinin arkasında sır perdesi aralandı.

Özgür CEBE

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Sinan Bulduklu’nun evinden dün gece art arda gelen silah sesleri üzerine apartman sakinleri emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kapıyı kırıp içeri giren polis ekipleri, Sinan Bulduklu ile öğretmen eşi Berna Kargı Bulduklu’yu kanlar içinde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne sevk edilen çift tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından Sinan Bulduklu’nun cenazesi Hatay’a, Berna Kargı Bulduklu’nun cenazesi ise Yozgat’a gönderildi.

BEYLİK TABANCASIYLA VURUP, İNTİHAR ETTİ

Sinan Bulduklu’nun üç ay önce nikah masasına oturduğu Berna Kargı Bulduklu’yu öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi.

Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü polis eşi tarafından öldürüldüğü belirlenen öğretmen ile ilgili, “Cizre ilçemiz Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Berna Kargı Bulduklu, vefat etmiştir. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajını yayımladı.

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