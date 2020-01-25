Üç Bakan Elazığ’da açıklama yapıyor…

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgeye intikal etti.

Gece boyunca deprem bölgesinde çalışmaları takip eden üç bakan ortak açıklama yapıyor.

Soylu’nun açıklamalarından satır başları:

* Deprem olur olmaz daha önce belirlediğimiz afet müdahale planı çerçevesindeki adımlarımızı attık.

* Malatya Doğanyol’da 4, Elazığ’da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti.

* Elimizdeki temel veriler çerçevesinde hastanelerde hayati fonksiyonlarıyla ilgili bir tedirginlik yaşayacağımız bir hastamız yok.

* 398 artçı deprem oldu, bunların 13’ünün büyüklüğü 4’ün üzerinde.

* Deprem olduğu andan itibaren toplam 39 kişi göçük altından çıkarıldı. 22 kişinin daha enkaz altında olduğu sanılıyor.

* Adıyaman Cezaevi’nde hasar oluştu. Cezaevinin boşaltılması hususu değerlendirilecek.