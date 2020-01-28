Üç bakan Elazığ’daki son durumu değerlendirdi





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da yıkıma sebep olan depremle ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Dün geceden itibaren Elazığ'ın bütün köylerine tek tek yeniden ulaşıldığını ve çadır eksiklerinin giderildiğini belirten Soylu, şu ana kadar 10 bini Elazığ merkezde olmak üzere 16 bin çadır kurulduğunu söyledi. Soylu ayrıca "İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek" dedi.