‘Üç Büyükler’, ‘Üç Küçükler’ oldu!

Türk sporunun duayen yazarı Yalçın Toker, Sözcü Gazetesi’nin konuk yazarı olarak bir yazı kaleme aldı.

Süper Lig’de Üç Büyükler adeta titreşiyorlar…

Ben 60-70 yıllık maziye sahip bir spor yazarıyım. 1950’li yıllarda Yeni Sabah gazetesinde başlamıştım mesleğe… Sonra Havadis, Tercüman, Gözcü gibi gazetelerde devam etmiştim. O zamanlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray‘a daima Üç Büyükler derdik. Şimdilerde ise Üç Büyükler sözü pek kullanılmaz oldu.

Zaten bugünlerde bu büyük takımlar galibiyete hasretler.

Mesela geçtiğimiz hafta maçlarına bakınız. Cumartesi günü Fenerbahçe, Başakşehir’e 1-0 yenildi. G.Saray deplasmanda Alanyaspor karşısında 1-0 mağlupken, Kerem’in attığı golle beraberliği kurtarabildi (1-1). BJK-Antalya maçı pazar günü saat 19.00’da başladı. Tribünde dalgalanan ve altında EN BÜYÜK BEŞİKTAŞLI ATATÜRK yazan resmi bağrımıza basmamıza rağmen maçı biz de beraberlikle bitirdik.

Maçları televizyonda seyredince eski günleri hatırladım. En başta Hakkı Yeten’i… Beşiktaş Başkanı Baba Hakkı’yı…

Yeni Sabah’ta çalıştığım yıllarda her gün Cağaloğlu’ndan Sirkeci’ye gider, Beşiktaş’ın büyük Başkanı Hakkı Yeten’i yazıhanesinde ziyaret edip ondan en son haberleri alır, atlatma haber olarak Yeni Sabah’ta yayınlardım.

Şimdi her hafta maçları seyrederken bu anılarım canlanıyor. En başta Baba Hakkı’yı hatırlıyorum..

Hakkı Baba 1960-63 yıllarında 23’üncü, 1964’te 25’inci ve 1967-68 yılları arasında da 26’ncı Beşiktaş Başkanı olarak görev yapmıştı.

Nur içinde yat! Hakkı Baba…