Üç büyükşehrin bağımsız milletvekili adayları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu’nun hazırladığı kesin aday listesi, 14 Mayıs seçimlerine 23 kala Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye genelinde 151 bağımsız aday TBMM’ye girmek için yarışacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’den aday olan isimler şöyle:
ANKARA 1. BÖLGE
- Muhammed Bülent Karaaslan
- Mukadder Güneri
- Sait Tolga Oktay
- Nefise Nesrin İli
- Güneş Gümüş
- Nuri Ercan Tortop
- Cem Kahyeri
- Sezer Asil Ateş
ANKARA 2. BÖLGE
- Serkan Kantaş
- Mustafa Yiğit
- Hüseyin Çilesiz
ANKARA 3. BÖLGE
- Ömer Mustafa Özal
- Şemseddin Yaşar
- Ülkü Güngör
İSTANBUL 1. BÖLGE
- Fahri Safa Küpçü
- Nimetullah Erşahin
- Üzeyfe Okur
- Tuncay Taşçı
- Turgay Karakuş
İSTANBUL 2. BÖLGE
- Hamza Buldu
- Ömer Gönültaş
- Süleyman Sedat Yıldırım
- Murat Köprücü
- Dursunali Bacıoğlu
- Kaan Konanci
- Cihat Ak
- Erol Aşucuoğlu
İSTANBUL 3. BÖLGE
- Lütfü Karayel
- Sezgin Sincar
- Derya Akdemir
- Sezen Özen
- Murat Ünal
- Tayfun Koca
- Fehmi Öztürk
- Adnan Yelmen
- Muhammet Ali Okul
- İlhan Varlık
İZMİR 1. BÖLGE
- Ferhan Ademhan
- Ali İhsan Erdenilgen
- Vedat Necmettin Arslanoğlu
- Sedat Kabay
İZMİR 2. BÖLGE
- Mehmet Bayındır
- Ramazan Üzün
- Sinan Gündoğdu
- Kenan Kahraman