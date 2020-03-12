Üç gün önce koronavirüsle dalga geçen NBA oyuncusu Gobert’in test sonucu pozitif çıktı: Sosyal medyada tepki çekti

NBA’den yapılan açıklamada Utah Jazz’ın Fransız yıldızı Rudy Gobert’e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tüm maçların ikinci bir bildirime kadar askıya alındığı bildirildi.

Test sonucu Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder maçı başlamak üzereyken açıklandı. Karşılaşma iptal edildi ve NBA daha sonrasında normal sezon maçlarının askıya alındığını duyurdu.

Basın toplantısında dalga geçmişti

Gobert, pazartesi günü yapılan basın toplantısının sonunda koronavirüsü ti’ye almak için basın toplantısındaki tüm mikrofon, telefon ve kayıt cihazlarına dokunmuştu. Bu olayın üzerinden 3 gün geçmeden Gobert’te koronavirüs testinin pozitif çıkması spor dünyasının gündemine oturdu.

BU İŞİN ŞAKASI YOK | NBA’in Fransız yıldızı Rudy Gobert’in Corona testi pozitif çıktı! Gobert 2 gün önce basın toplantısındaki tüm mikrofon, telefon ve kayıt cihazlarına ‘şaka olsun’ diye dokunmuştu 📌NBA ASKIYA ALINDI!pic.twitter.com/k4LQ0qad15 — SKOR (@SozcuSkor) March 12, 2020

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Sosyal medyada sert eleştiri

Gobert sosyal medyada hem hastalığı ciddiye almadığı hem de kayıt cihazlarına dokunarak cihazların sahiplerini riske attığı için ağır sözlerle eleştirildi.

İşte Gobert hakkında sosyal medyada yazılan yorumlardan bazıları:

– Gobert koronavirüs tedbirleriyle dalga geçmek için tüm mikrofonlara dokundu. Bugün testi poizitif çıktı. Merak ediyorum mikrofonlarla virüsü yaydı mı? Sorumsuz aptal.

– Asıl soru şu: NBA’in içinde kaç çalışan, gazeteci o mkikrofonlara dokunduktan sonra korona kaptı?

– Şimdi çok kötü hissediyor olmalı. Eminim o mikrofonlar başkalarının hastalığı kapmasına neden oldu. Çok cahilce bir davranış.

– Eğer Gobert kendi aptallığı yüzünden NBA ve hayranlarını koronaya maruz bıraktıysa Lig’den atılmalı.