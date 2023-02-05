Üç kez ihale yapıp aynı firmaya verdiler, yeni fiyat 52 milyon lira

AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi, Zafer Meydanı’nda inşası devam eden Millet Kütüphanesi için 2018 yılında ihaleye çıktı. İhaleyi 2018 yılında AKP Milletvekili aday adayı olan Suat Sayın ile abisi olan Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Kadir Sayın’ın sahibi olduğu firma 21 milyon lira bedelle aldı.

İHALE 2 KAT FARKLI AYNI FİRMAYA VERİLMİŞTİ

AKP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 2022 yılının Eylül ayında yapılan belediye meclis toplantısında firmanın inşaata başladıktan sonra fore kazıkları çaktığını ve tasfiyeye gittiğini söylemişti. Projenin yeniden ihale edildiğini belirten AKP’li Zeybek, aynı işin 43 milyon lira bedelle yine aynı firmaya verildiğini ifade etmişti.

MALİYET 52 MİLYONA ÇIKTI

Afyonkarahisar Belediyesi’nin çalışmalarını anlatan “Hizmet dolu 1299 Gün” adlı kitapçıkta ise Millet Kütüphanesi işinin yatırım bedeli 52 Milyon TL olarak yer aldı. Sessiz sedasız 9 Milyon lira daha artan Millet Kütüphanesi’nde bu artışın neden kaynaklandığı ise henüz açıklanmadı.

YÜKLENİCİ FİRMA İŞİN BEDELİNİ SAKLIYOR

Öte yandan Millet Kütüphanesi inşaatı önünde yer alan yüklenici firmanın levhasında işin kaç lira bedelle yapıldığına ilişkin bilgilerin silinmesi ise dikkat çekti.