50.5 F
Los Angeles
4 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündem‘Üç Kız’ heykelini yine kırdılar

‘Üç Kız’ heykelini yine kırdılar

Alaturka Online
Alaturka Online

Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi’nde belirlenen, seyir terası konumundaki açık alana 17 yıl önce, ‘Tabya Başında Üç Kız Yan Yana’ türküsünden esinlenerek yapılan ‘Üç Kız’ heykeli yerleştirildi.

Üzerine yazılar yazılarak zarar verilen heykeller, 2013 yılında heykeltıraş Özgür Özmen tarafından bakıma alındı. Yeniden yerlerine konan heykellerden birinin başı 2016’da gövdesinden kırılıp zarar verildi.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Tadilatı yapılan heykel, tekrar yerine yerleştirildi. Geçen yıl kasım ayında da heykellerden birinin ayağı gövdesinden ayrıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, heykelin ayağının tadilatı için çalışma başlattı.

Çalışmalar sürerken heykeller 4’üncü kez saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, heykellerden birinin daha ayağını gövdesinden ayırdı. Belediye, durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. (DHA)

Gündem
Önceki haber
Brezilyalı yazardan Jorge Jesus itirafı: O harika bir antrenör ama…
Sonraki haber
Muğla’ya kış geri geldi, turist otelde kaldı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,419BeğenenlerBeğen
16,204TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States