Üç liseli kız okulda intihar teşebbüsünde bulundu

Şanlıurfa’da lise öğrencisi üç kız, fare zehri kattıkları kolayı içerek intihar girişiminde bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa’daki bir lisede meydana geldi. İkisi 15, biri 18 yaşındaki üç kız öğrenci marketten aldıkları kolayla birlikte okulun tuvaletine girdi. İddiaya göre üç öğrenci burada fare zehri kattıkları kolayı içerek sınıflarına girdi.

Bir süre sonra sınıfta kusmaya başlayan öğrenciler, okula çağırılan sağlık ekiplerince hastaneyle kaldırıldı. Mideleri yıkanan öğrenciler müşahede altında tutuluyor. Polis ekipleri üç kızın neden intihara kalkıştığı yönünde ailelerinin ifadesine başvurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)