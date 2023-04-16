Üç milyon lira para ödüllü listedeydi, bu sabah öldürüldü

Van’ın Erciş İlçesine bağlı Yakıntepe Köyü kırsalında kış üslenmesinden çıktıkları ve güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları belirlenen teröristlere yönelik Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı çalışma yürüttü.

Elde edilen bilgiler ve yapılan çalışmalar sonucunda iki teröristin kırsal alanda silahlı ve teçhizatlarıyla bir bölgeden başka bir bölgeye geçiş yaptıkları belirlendi.

İHA İZLEDİ, BÖLGE ÇEMBERE ALINDI

İnsansız Hava Aracı ile adım adım izlenen teröristlerin bulunduğu bölgeye Van Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeyi çembere alan güvenlik güçleri iki teröriste teslim ol çağrısında bulundu.

Güvenlik güçlerini yaylım ateşine tutan teröristlerle özel harekat polisleri arasında çıkan çatışmada iki kadın terörist 2 uzun namlulu dürbünlü silah ve teçhizatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

3 MİLYON LİRA PARA ÖDÜLLÜ LİSTEDE ARANIYORDU

Otopsi ve kimlik tespiti için cesetleri Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen iki teröristten birinin İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 3 Milyon lira para ödüllü Mavi renkli kategorisinde bulunan Hejar-Ronya-Serhad kod adlı Sevilay Akyıldırım olduğu tespit edildi.

Terörist Akyıldırım’ın Van, Kars, Ağrı, Ardahan kırsalını içine alan sözde Serhat Eyaleti YJA-Star (Yekîneyên Jinên Azad-Özgür Kadın Birlikleri) yapılanmasının başındaki isim olduğu bildirildi.

Bölgede polis ve jandarmanın yürüttüğü hava destekli bahar operasyonları devam ediyor.