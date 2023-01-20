Üç yaşındaki Zayn bu kez de babasının lüks otomobilini kullandı





Dünya şampiyonu motor yarışçısı ve AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, motosiklet, gokart araçlarıyla sık sık sosyal medyanın gündemine geliyordu.

Son olarak anne ve babasına drone ile kahve servisi yapan 3 yaşındaki Zayn, bu kez de babasının lüks arabasını kullandı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde aracın ön ve arka kamerasına bağlı monitörden yolu kontrol eden Zayn, aracı otoparktan çıkarıp yeniden yerine park ediyor.

Üç yaşındaki Zayn özel yeteneği ve becerileriyle takdir toplasa da bu yaşta atıldığı tehlikeler nedeniyle anne ve babası eleştirilerin hedefi oldu.