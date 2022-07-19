Üç yılda üç parti değiştirdi

Eskişehir Hayvanları Koruma Dernek Başkanı aynı zamanda Yenilik Partisi Eskişehir Kurucu İl Başkanı Gülçin Yapıcı, üç yılda üçüncü partisinden de istifa etti. Yapıcı, daha önce İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden de çeşitli gerekçelerle istifa etmişti.

Kemal ATLAN

Eskişehir’de Yenilik Partisi Eskişehir Kurucu İl Başkanı Gülçin Yapıcı ile Tepebaşı İlçe Başkanı Erol Çoban görevlerinden ve partiden istifa etti.

ÜÇ YILDA ÜÇ PARTİ

2018 genel seçimlerinde siyasete girdiği Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili aday adayı olarak başvuru yapan Gülçin Yapıcı, geride kalan 3 yıl içerisinde 3 ayrı partiye geçiş yaptı.

2020 yılında üyesi olduğu İYİ Parti’den istifa eden Yapıcı, 2021 yılı Mayıs ayında, Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi’ne (GP) üye oldu ve Gelecek Partisi Eskişehir Odunpazarı ilçe Başkanlığı görevine getirildi.

2021 yılı sonunda GP’den de istifa eden Yapıcı, 2022 yılı Ocak ayında, Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz tarafından kurulan Yenilik Partisi (YP) Eskişehir İl Başkanlığı görevine getirildi.

PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Aynı zamanda avukat olan Gülçin Yapıcı, Yenilik Partisi İl Başkanlığı görevinden ve partiden istifa ettiğini açıkladı. Yapıcı istifasıyla ilgili şunları söyledi:

“Kuruluş sürecinde cansiperane gayretlerimizle bu partiyi yüceltmeye çalıştık. Şehir merkezinde ve ilçelerde tüm gücümüzle partinin büyümesi ve kamuoyu tarafından benimsenmesi için çaba sarfettik.

Ancak geldiğimiz noktada Bizans oyunları ile karşı karşıya geldiğimiz için büyük üzüntü duyuyoruz. Şahsım adına konuşmam gerekirse çağdaş, demokratik, halkın dilinden konuşan, vatandaşla iç içe bir parti özlemiyle yola çıkmıştık.

Ancak görünen o ki siz ne kadar kendinizden özveride bulunursanız arkanızdan da o kadar kuyunuzu kazıyorlar. Tepebaşı ilçe başkanımız Erol Çoban ve ben gördüğümüz lüzum üzerine il ve ilçe başkanlığı görevlerimizden ve parti üyeliğinden istifa ediyoruz.”

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