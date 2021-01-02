Üç yıllık köprünün yanına yenisi yapılıyor

Köprü kullanımdayken çürük ve riskli olduğu ileri sürüldü. DSİ bölgedeki köprünün yanı başına ikinci bir köprü inşa etti. İkinci köprünün inşaatı sırasında malzeme getiren kamyonlar çürük olduğu ileri sürülen ilk köprüden geçirildi. İsrafın boyutunun 10 milyon lira olduğu ileri sürülüyor.

Eski köprüyü yapan Kale eski Belediye Başkanı Erkan Hayla, “Köprü yaptım mühürlettiler. Sonra mecburen açtılar. Şimdi çürük diye yanına yenisini yaptılar. Çürük dedikleri köprünün üzerinden kamyonlar geçirdiler. Köprüyü yıkacaklar sonra da beni yargılayacaklar” dedi.