Uçağa para yok temsile 91 milyon

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yolluk, temsil giderleri açıklandı. Yangın söndürme uçaklarına 4 milyon dolar bulunamazken 91 milyonluk faaliyet raporu dikkat çekti.

ALI EKBER ERTÜRK

Yangın söndürme uçaklarına 4 milyon dolar bulamayan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yolluk ve temsil giderleri dudak uçuklattı. Faaliyet raporuna göre Bakanlık, 2020’de yolluk gideri olarak 39 milyon 716 bin 831 lira harcadı. Orman Genel Müdürlüğü de aynı dönemde 27 milyon 777 bin 529 lira yolluk harcaması yaptı. Bakanlık 2020 yılında temsil ve tanıtmaya da 1 milyon 762 bin lira ödedi. Orman Genel Müdürlüğü’nün temsil ve tanıtma gideri ise 22 milyon 280 bin lira olarak belirlendi. Yolluk, bakan ve bürokratların yaptığı yurt içi ve yurt dışı gezilerinde devlet tarafından ödenen parayı kapsıyor. Bakanlık ayrıca, “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yardım” adı altında 11 milyon 587 bin 496 lira para dağıttı.

BİN 104 ARAÇ VAR

Toplam 4 bin 215 aracı bulunan Bakanlık bünyesindeki araçların sayısı da bin 104 olarak açıklandı. Bakanlık bünyesinde, 482 yolcu taşıma aracı, bin 323 yük taşıma aracı, 295 de deniz aracı bulunuyor. Orman Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu’nda ise orman yangınlarıyla mücadele amacıyla, 34 adet yangın yönetim aracı, 191 adet arazöz, 5 adet su ikmal aracı ve muhtelif makine teçhizat alındığı; orman yangınlarını havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere 27 adet helikopter, 2 adet amfibik uçak ve de 1 adet insansız hava aracı kiralandığı bilgisine ulaşıldı.