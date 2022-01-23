Uçağın iniş takımlarında kaçak yolcu bulundu

Hollanda polisi, Güney Afrika’dan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a inen bir kargo uçağının iniş takımlarında kaçak bir yolcu bulunduğunu açıkladı. Johannesburg-Amsterdam uçuşunun yaklaşık 11 saat sürdüğü ifade edilerek, yüksek irtifada soğuk ve düşük oksijen nedeniyle kaçak yolcunun hayatta kalmasının çok nadir bir durum olduğu belirtildi.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinden Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’na inen bir kargo uçağının iniş takımlarında kaçak yolcu bulundu.

“CANLI OLARAK BULUNDU”

Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, “Adam uçağın burun tekerleği bölümünde canlı bulundu ve stabil durumda hastaneye kaldırıldı” ifadeleri kullanılarak, söz konusu adamın yaşının ve uyruğunun henüz belirlenmediği aktarıldı.

HAYATTA OLMASI DİKKAT ÇEKİCİ

Hollanda Kraliyet Askeri Polis Sözcüsü Joanna Helmonds ise, “Adamın hala hayatta olması oldukça dikkat çekici” dedi.

İtalyan kargo havayolu şirketi Cargolux Italia’ya ait olan uçağın uçuş verilerine göre, pazar günü Johannesburg’dan Amsterdam’a yaptığı seferinde Kenya’nın başkenti Nairobi’de aktarma yaptığı belirtildi. Kaçak yolcunun uçağa Güney Afrika’dan mı yoksa Kenya’da mı bindiği henüz netlik kazanmadı.

MUCİZE…

Johannesburg-Amsterdam uçuşunun yaklaşık 11 saat sürdüğü ifade edilerek, yüksek irtifada soğuk ve düşük oksijen nedeniyle kaçak yolcunun hayatta kalmasının çok nadir bir durum olduğu belirtildi.

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