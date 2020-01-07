Uçağın pistten çıkmasıyla ilgili yeni görüntüler!

Görüntülerde uçak, piste sorunsuz iniyor ancak ardından bilinmeyen bir nedenden dolayı pistten çıktığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah kentinden İstanbul’a gelen özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na saat 09:08’de inişte pist dışına çıkmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 20.00’a kadar ertelenmişti. Daha sonra yapılan açıklamada ise seferlerin saat 22.00’da başlayacağı belirtilmişti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda pist dışındaki toprak zemine saplanan yolcu uçağının ardından, havalimanı uçuşlara kapanmıştı. Seferlerin iptal olmasıyla birlikte yolcular havalimanında yoğunluk oluşturmuştu. İHA

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