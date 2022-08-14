Uçak inmeyen havaalanına ‘Ulaşım ve Servis Hizmeti’ ihalesi açıldı

Yapımı için 76 milyon lira harcanan ve aylardır tek bir uçağın dahi inmediği Balıkesir Merkez Havalimanı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), ‘Ulaşım ve Servis Hizmeti’ alım ihalesi açtı. İlanda, 2023-2024 yıllarında, toplam 3 adet minibüs ile toplam 2 bin 728 sefer yapılacağı yer aldı.

Halil ATAŞ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), personel taşımacılığı için ‘Ulaşım ve Servis Hizmeti’ alım ihalesi açtı. İlanda, 2023-2024 yıllarında, toplam 3 adet minibüs ile toplam 2 bin 728 sefer yapılacağı yer aldı.

“BECERİKSİZ YATIRIM POLİTİKALARININ SONUCUNU HALK OLARAK BİZ ÖDÜYORUZ”

Balıkesir Merkez Havalimanı’nın son durumunu değerlendiren CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, “Burada yapılan plansız, programsız bir yatırım. Balıkesir’in bu kaynaklar ile çözülebilecek bir çok sorunu varken, ne yazık ki çalışmayan bir havaalanına yapılan milyonlarca lira yatırım var. Kentin ihtiyaç duyduğu, yaklaşık 100’e yakın personeli olan bitmiş bir havaalanını çalıştıramayan bir iktidardan bahsediyoruz. Ne yazık ki her yerde olduğu gibi bu konuda da beceriksiz yatırım politikalarının sonucunu halk olarak, vatandaş olarak biz ödüyoruz” şeklinde konuştu.

DHMİ: HAVA YOLU ŞİRKETLERİ TERCİH ETMİYOR

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, yapımı için 76 milyon lira harcanan ve aylardır tek bir uçağın dâhi inmediği Balıkesir Merkez Havalimanı için 1 milyon 150 bin kw elektrik alımı ihalesi açıldığını gündeme getirmişti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Aytekin’in bu iddialarına cevaben de, “Hava yolu şirketleri tercih etmiyor.“ ifadelerine yer ver vermişti.

Aytekin, Balıkesir Merkez Havalimanı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamasında şöyle konuşmuştu;

“DHMİ durumu itiraf etmiştir. Cevap beklerken, itiraf göndermişler. Enerji temini için ihaleye çıkılmaması halinde piyasa fiyatı ile yetkili dağıtım şirketinden mecburen elektrik alımı her halükârda devam edecektir demişler. Hava yolu şirketleri tercih etmiyor demişler. Güzelce itiraf etmişler. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

SADECE TİCARİ, DENETLEME VE MÜDAHALE HAVA ARAÇLARI KULLANILIYOR

“Balıkesir Merkez Havalimanında Ticari, Hava Ambulans, Özel Jet, Jandarma Trafik Denetleme Hava Araçları ve yangınla Mücadele Uçuşları yapılmaktadır deniliyor. Millet gökte uçak aramaktan yoruldu, teker koyan bir tek uçak yok. Anlaşılıyor ki Balıkesir Merkez Havaalanına yolcu uçağı gelmeyecek, AKP‘liler ellerinde çiçeklerle gelen yolcuları karşılayamayacak. Bari kargo uçaklarını Balıkesir’e yönlendirin, ulaştırma ağını hızlandırın”

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