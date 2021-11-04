Uçak inmeyen havalimanının enerji ihalesi Çalık’a gitti

Yapımı için 76 milyon lira harcanan ve aylardır tek bir uçağın dahi inmediği Balıkesir Merkez Havalimanı için 1 milyon 150 bin kwh elektrik alımı ihalesini, Çalık Holding’e bağlı Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. kazandı.

Halil ATAŞ

Çalık Holding, Balıkesir’de üzerine uçak inmeyen Merkez Havaalanı’ndaki enerji ihalesini aldı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise, “Bu karar malumun ilamıdır. İhaleyi gündeme getirdiğimizde yandaşa vermek için ihaleye çıkmışlar diyorduk, sonuç açıklandı. Çalık Holding’e bağlı Samsun merkezli Yeşilırmak Dağıtım ihaleyi aldı. Bizi şaşırtmadılar. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve AKP yöneticileri konuyu gündeme getirdiğimizde koro halinde böyle bir durum olmadığına dair açıklama yapıyorlardı. Buyursunlar şimdi kamuoyuna cevap versinler” ifadeleriyle tepki gösterdi.

“AKP KENDİNE BAĞLI ŞİRKETLERİ ZENGİN EDEN BİR YAPI”

AKP’nin rant sistemi kurduğunu öne süren Aytekin, şunları söyledi;

“AKP bu ülkede vatandaşın cebindeki son kuruşa dahi göz diken, kendine bağlı şirketleri zengin eden bir yapı olduğunu bir kez daha gösterdi.

AKP üzerine tarifeli uçak inmeyen havaalanında rant yaratma peşinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Şimdi ‘ucuza elektrik veriyoruz’ diyecekler.

Madem ucuza elektrik verebilme imkanı vardı, vatandaşa gelince niye yüzde 45 zam yaptınız? Hangi şirket, zarar edeceği bir ihaleyi alır?

Balıkesir Merkez Havaalanı, Zafer Havaalanı’ndan sonra en büyük israftır. Bari havaalanı önümüzdeki Teknofest için kullanılsın. En azından Balıkesir’in kalkınmasına bir nebze de olsa katkısı olur.”

‘YANDAŞA GİDECEK’ DEMİŞTİ

Açıldığı günden bugüne tarifeli bir uçuşun yapılmadığı Balıkesir Merkez Havaalanı’nda enerji alım ihalesi yapılmış ve konuyu CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin “Belli ki ihaleyi bir yandaşa verecekler” diyerek gündeme taşımıştı.

“KULE ÇALIŞIYOR, BANKO ÇALIŞIYOR, AMA UÇAK ÇALIŞMIYOR”

Aytekin ayrıca, “AKP’nin strateji ve akıldan uzak politikaları sonucu geldiğimiz noktada Balıkesir için bir karadeliğe dönüşen Merkez Havaalanı, 76 milyon TL harcanarak yapıldı. Bugün ise havaalanında yer hizmetleri çalışıyor, bankolarda personel çalışıyor, kule çalışıyor, güvenlik çalışıyor. Ama uçak çalışmıyor” ifadelerini kullanmıştı.