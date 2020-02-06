Uçak kazasında son durum!

GÖZLER SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA. İNİŞ YAPARKEN ZEMİNE ÇARPIP 3 BÖLÜNEN YOLCU UÇAĞININ ENKAZINDA ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. İLK GELEN BİLGİLERE GÖRE YOLCU VE MÜRETTEBATTAN 21 KİŞİ YARALANDI.
ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI ŞİMDİ İZLEDİĞİNİZ GÖRÜNTÜLER DE TAHLİYE EDİLEN YOLCULARDAN. İLK GÖRÜNTÜLER. HALA OLAYIN ŞOKUNDALAR. BAZILARI SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR. BU KISACIK GÖRÜNTÜ BİLE YAŞANAN DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR BU ARADA YOLCULARIN TAHLİYE EDİLDİĞİ BİLGİSİ GELMİŞTİ AMA ŞU AN GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA ENKAZDA EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. BU ARADA OLAYDAN HEMEN SONRA YAŞANAN TELSİZ KONUŞMALARI DA ELİMİZE ULAŞTI. YAŞANAN PANİK SESLERİNDEN RAHATÇA ANLAŞILABİLİYOR ULAŞTIRMA BAKANI CAN KAYBI YAŞANMADIĞI BİLGİSİNİ VERMİŞTİ. 21 YARALI VAR ŞU GELN BİLGİLERE GÖRE
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