Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAKİ BİR UÇAKTA BOMBA PANİĞİ YAŞANDI. MAVİ ÇARŞAFLI BİR KADIN YOLCU "ÜZERİMDE BOMBA VAR, UÇAĞI PATLATACAĞIM" DİYE BAĞIRDI. YOLCU VE KABİN GÖREVLİLERİNE KORKU DOLU DAKİKALAR YAŞATAN KADIN, GÖZALTINA ALINIP UÇAKTAN İNDİRİLDİ. İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Uçakta “canlı bomba” paniği!