Uçakta dikkat çeken iddia… Doğruysa çok vahim

İran’dan tahliye edilen 132 Türk yolcu ve mürettebat, THY uçağı ile Ankara Esenboğa’ya iniş yaptı. Uçaktaki 132 yolcu ve mürettebat arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Tahran yönetimine karantinaya almasını tavsiye ettiği Kum kentinden yolcuların da olduğu öne sürüldü.

KUM KENTİ ŞÜPHESİ

Bakan Koca, İran’ın Kum kentini karantinaya almaması üzerine Türkiye’nin İran’a karşı sınır kapılarını kapattığını açıklamıştı.

Dün DHA sınır kapıları ile ilgili haberinde İran’dan dönmek isteyen Türk vatandaşlarına sınırın açık olduğunu belirtmişti.

2 GÜNDE İKİ AYRI UYGULAMA

DHA’nın konuştuğu İran’dan Türkiye’ye yaya olarak geçen Türk işadamı Serhat İnan Niyet sağlık kontrolü sonrası geçişe izin verildiğini şu sözlerle ifade etmişti:

* İran’dan Türk tarafına geçerken sıkı bir kontrolden geçirildim. Ateşimi ölçüp, dezenfekte ettiler.

* Çok şükür bir hastalık belirtisi çıkmadı. İranlıların bu tarafa bizim de o tarafa girişimiz yasak.

“KENDİM GEÇTİM”

* Araçların geçişine izin verilmiyor. Benim aracım sınırda kaldı. Kendim geçtim.

14 GÜN KARANTİNA



Tahliye edilen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrollerinin ardından karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecek..

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