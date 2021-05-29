Uçakta maske uyarısı yapan kabin görevlisine yumruk atıp iki dişini kırdı

ABD‘de Southwest Havayolları’na ait Sacramento-San Diego seferini yapan yolcu uçağında geçen 23 Mayıs’ta bir kabin görevlisi darp edildi.

ABD medyasına yansıyan olayda, kabin görevlisinin maskesi burnunun altında olduğu gerekçesiyle bir yolcuyu uyardığı belirtildi. Daha sonra yolcunun yanından uzaklaşan görevlinin birkaç dakika sonra geri döndüğü ve tartışmanın şiddetinin arttığı aktarıldı.

Uçaktaki başka bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde yolcunun, tartıştığı uçuş görevlisine yumruk attığı görüldü. Görevlinin ise aldığı darbeyle kanlar içinde kaldığı kameraya yansıdı.