Uçan araba derken 2. el alamaz hale getirdiler

Bugün ortalama evin 1 milyon TL, ortalama bir otomobilin 250 bin TL’ye satıldığı Türkiye’de, hayata atılan gençlerin bir ev ya da otomobil alma hayali bile kuramayacağı vurgulanıyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, yüksek vergiler nedeniyle vatandaşın ikinci el araba alamayacak duruma düştüğünü belirterek, “Uçan araba yapacağız dediler, vatandaşı bugün ikinci el araba alamaz hale getirdiler. Çıplak fiyatı 100 bin TL olan bir aracın fiyatı vergilerle 170 bin TL” ifadesini kullandı. Türkiye’de yüksek ÖTV ve ÖTV’li fiyat üzerinden alınan KDV oranları ile pek çok aracın vergisi, aracın çıplak fiyatını geçiyor. Yani ortalama bir araç alan vatandaşlar bugün yüksek vergi

oranları nedeniyle neredeyse bir otomobil parasını da devlete veriyor.

EL DE YÜKSELDİ

İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış da halkın fakirleştiğinin altını çizerek, “Yüksek ÖTV oranları 2. eli de yükseltiyor. Türkiye’de 300 bin TL (35.000$) olan otomobil ABD’de 17.000 $. ABD’de bir garson 5 aylık maaşı ile bir araba alabiliyor. Türkiye’de 100 asgari ücretle bile alınamıyor” dedi. Karakış, “Devlet gelirleri vergilendirmek yerine ÖTV gibi dolaylı vergilerle kaynak topluyor. Yerli otomobilin bile 400.000 liraya çıkması zenginleri etkilemiyor. Ancak dar gelirlinin otomobil sahibi olmasını engelliyor” ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, yüksek vergileri Meclis gündemine taşıdı. Hakverdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması için TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede araçlardaki yüksek vergi oranlarını ve elektrikli-hibrit teknolojili araçların kullanımını teşvik etmek amacı ile yapılan bir çalışmanın olup olmadığını sordu. Hakverdi, “Türkiye, otomobil vergilerinde dünyada ilk sırada yer alıyor. 100 bin liraya ithal edilen bir aracın fiyatı, vergiler ve bankadan çekilen kredi faizi dikkate alındığında 400 bin lirayı geçiyor” dedi.