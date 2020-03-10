UCLA’deki eğitime Coronavirus nedeniyle ara

Amerika’nın en tanınmış üniversitelerinden University of California, Los Angeles (UCLA) yetkilileri Coronavirüs nedeniyle yarından başlayıp (11 Mart 2020) 10 Nisan 2020 tarihine kadar yüzyüze ve sınıf eğitimine ara verildiğini açıkladı.

Öğrencilerin eğitime bilgisayarlı olarak, evlerinden veya yaşadıkları yerlerden devam edebileceğini bildiren okul yetkilileri, kampüsün kapalı olduğu zaman diliminde, kampüs içinde bulunan yurtların, hastanenin, klinik ve araştırma merkezlerinin açık kalacağını ve öğrencilere servisin devam edeceğini bildirdiler.

Kampüs içinde herhangi bir Coronavirüs vakasının olmadığını bildiren yetkililer, 100 kişi ve fazla gruplar halinde olabilecek etkinliklerin de durdurulduğunu açıkladı.